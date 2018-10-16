Лавров заявил о невозможности проведения совместных учений НАТО и Украины в Азовском море

12:35 | 18.10.2018

Министр иностранных дел России Лавров заявил о нереалистичности планов Киева по проведению совместных учений с НАТО в Азовском море, передает MK.ru. Министр напомнил, что договор между Россией и Украиной требует обоюдного согласия обеих стран для прохода военных кораблей других стран в Азовское море, передает «Интерфакс».



Кроме того, Лавров назвал действия НАТО у границ России провокационными, подчеркнув, что натовские учения проводятся на Украине, в Грузии, на Черном море.