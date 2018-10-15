Польша подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного природного газа из США

16:17 | 17.10.2018

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку 2 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет, сообщил журналистам глава польской компании Петр Вожняк. По словам Вожняка, СПГ из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем природный газ из России. «Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес», — цитирует «РИА Новости» главу польской компании.