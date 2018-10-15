«Аэрофлот» прекратил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам

10:39 | 17.10.2018

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, а также Симферополь и Калининград, передает РБК. Прекращение продаж льготных билетов авиаперевозчик объяснил «полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий».



На продажу билетов было выделено около четырех миллиардов рублей. Приобрести их можно было с марта этого года гражданам России до 23 лет и свыше 60 лет, напоминает MK.ru.