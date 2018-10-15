Илона Маска отстранили на три года от руководства компанией Tesla

10:34 | 17.10.2018

Илону Маску на три года запретили возглавлять совет директоров компании Tesla. Суд в США одобрил соглашение между бизнесменом и Комиссией по ценным бумагам. Как передает агентство Рейтер, Маск и Tesla выплатят штрафы по 20 миллионов долларов. Помимо этого, Tesla наймет специального человека, который будет контролировать все заявления Маска, в том числе через социальные сети. Все посты бизнесмена теперь будут проходить премодерацию.



Комиссия по ценным бумагам обратилась в суд с иском против Маска 27 сентября. Поводом стали сообщения бизнесмена в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «фальшивых и вводящих в заблуждение» публикаций. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения, напоминают «Ведомости».