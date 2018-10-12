Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» планируют превратить в авиационный

14:50 | 16.10.2018

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин рассказал о том, что автомобильный двигатель от проекта «Кортеж» может быть превращен в авиационный. Как отмечает руководитель ЦИАМ, работы по переделке двигателя уже начались.



Основная идея проекта заключается в том, что двигатель автомобиля — изделие серийное, соответственно его себестоимость гораздо ниже даже самого доступного авиационного мотора. При этом силовой агрегат, устанавливаемый на автомобили проекта «Кортеж» является самым передовым двигателем в России.



Как напоминает РБК, проект «Кортеж» был запущен в 2014 году. В рамках проекта разрабатывают новые российские седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Впервые лимузин «Кортеж» использовали 7 мая на инаугурации Путина.