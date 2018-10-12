Трамп допустил, что Путин может быть «замешан в убийствах и отравлениях»

11:36 | 15.10.2018

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистки Лесли Шталь о том, согласен ли он с тем, что Владимир Путин «замешан в убийствах и отравлениях», фразой: «Наверное». Об этом он сообщил в программе 60 Minutes на телеканале CBS News.



«Вы не знаете, как проходила наша встреча с Путиным один на один. Я общался с ним жестко. Это была жёсткая встреча. И это была очень хорошая встреча. Да, он, вероятно, может иметь отношение к отравлениям и убийствам людей. Возможно, но я не знаю точно, они происходили не в нашей стране», - сказал Трамп, передает «Эхо Москвы».