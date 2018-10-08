Ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе Тиндалл американских ВВС во Флориде

12:01 | 12.10.2018

Ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе Тиндалл американских военно-воздушных сил во Флориде. Как говорится в заявлении командования, каждое строение на территории базы оказалось повреждено ураганом, многие из них «полностью потеряны», передает MK.ru. «Зона обслуживания самолетов опустошена. Каждое строение серьезно получило серьезные повреждения. Многие здания полностью потеряны. Ураган полностью разрушил пристань Тиндалл», — говорится в заявлении, которое представители военного объекта опубликовали в Facebook. Отмечается, что инфраструктура базы в настоящее время требует «обширных уборочных и ремонтных работ».