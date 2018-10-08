В сенате США предложили Европе помощь в преодолении энергетической зависимости от РФ

16:53 | 11.10.2018

Сенаторы США от обеих партий — демократ Крис Мерфи и республиканец Рон Джонсон — разработали законопроект о помощи Центральной и Восточной Европе в преодолении энергетической зависимости от России, передают «Ведомости».



По мнению Джонсона и Мерфи, российская сторона оказывает воздействие на западные страны благодаря своему влиянию на энергетическом рынке с целью создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать ей сопротивление. «Мы инвестировали миллиарды в укрепление обороны Восточной Европы, но давайте не будем забывать о столь же опасных последствиях энергетического удушья для России», — заявил Мёрфи.