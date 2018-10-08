Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подала в отставку

10:31 | 11.10.2018

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила покинуть свой пост. Ее заявление сегодня опубликовано на сайте краевого правительства.



Как отмечает polit.ru, решение уйти в отставку глава Забайкалья объяснила «внутренними мотивами и новыми перспективами». При этом в пресс-службе процитировали Жданову: «Это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня».



Ранее о возможном уходе главы региона из-за низкой поддержки со стороны местных жителей сообщали источники РБК. Губернатором Забайкалья Жданова стала в 2016 году.