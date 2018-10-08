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Россия и мир


12:47 | 10.10.2018

На греческом острове Санторини толстым туристам запретили кататься на ослах

Министерство сельского хозяйства Греции запретило туристам, весящим более ста килограммов, кататься на ослах острова Санторини. Такое решение правительство приняло после того, как активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются глубокие раны и травмы.

Также, как сообщает Daily Mail, согласно новому постановлению, нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов. Им также следует ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах.

© «Вечерние Ведомости»

 


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