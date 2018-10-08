На греческом острове Санторини толстым туристам запретили кататься на ослах

12:47 | 10.10.2018

Министерство сельского хозяйства Греции запретило туристам, весящим более ста килограммов, кататься на ослах острова Санторини. Такое решение правительство приняло после того, как активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются глубокие раны и травмы.



Также, как сообщает Daily Mail, согласно новому постановлению, нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов. Им также следует ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах.