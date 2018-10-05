Власти Китая сообщили, что экс-президент Интерпола подозревается в коррупции

15:49 | 8.10.2018

В дисциплинарном органе Коммунистической партии Китая подтвердили, что пропавший после поездки в страну бывший глава Интерпола подозревается в коррупции. При этом в Пекине не объяснили, где именно находится чиновник, передает РБК.



Между тем телеканал Sky News сообщает, что незадолго до исчезновения экс-глава Интерпола отправил жене сообщение с изображением ножа. Женщина пояснила, что, по ее мнению, Мэн Хунвэй пытался дать ей понять, что он находится в опасности.



Мэн Хунвэй был избран президентом Международной организации уголовной полиции (Интерпола) в ноябре 2016 года.