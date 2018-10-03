Россия и мир
16:59 | 5.10.2018
Восьмилетняя жительница Швеции нашла в озере меч возрастом 1,5 тысячи лет
Отец ребенка показал находку своему знакомому, занимающемуся историей, который порекомендовал мужчине отнести находку в музей. После проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что меч был выкован в V или VI веке до н. э., еще до эпохи викингов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:32 | 5.10.2018
Уральские меломаны проводят с песнями треть дня
18:21 | 5.10.2018
Власти Перми поблагодарили организаторов международного марафона
17:43 | 5.10.2018
Начальника ОЭБиПК Екатеринбурга отправили в СИЗО
17:37 | 5.10.2018
В Перми появятся два новых памятника и семь улиц
17:20 | 5.10.2018
Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»
17:10 | 5.10.2018
На Среднем Урале завершается уборочная кампания
16:53 | 5.10.2018
В Екатеринбурге работает горячая линия по вопросам вывоза мусора
16:52 | 5.10.2018
До конца года в Прикамье пройдет порядка 350 сельхозярмарок
16:22 | 5.10.2018
Челябинцы стали активнее пользоваться интернетом в поездках за рубеж
16:17 | 5.10.2018
Дали, Гойя, Магритт и Матисс: в Екатеринбурге можно увидеть более 400 шедевров мирового искусства
16:12 | 5.10.2018
В Перми завершается ремонт 15 скверов
15:49 | 5.10.2018
На пост главы Нижнего Тагила рекомендованы три кандидата
15:37 | 5.10.2018
В Пермском университете пройдет «Фестиваль научной фантастики»
15:02 | 5.10.2018
В Чурилово откроют школу будущего
14:58 | 5.10.2018
Сергей Карякин совершит прыжок на багги через автомобили ГИБДД
14:37 | 5.10.2018
Вынесен приговор преступной группе, лишившей жилья 13 уральцев
13:54 | 5.10.2018
Пермские предприятия готовы предоставить комплексные решения цифровизации газовой отрасли
13:46 | 5.10.2018
Максим Решетников обсудил с руководителем СИБУРа реализацию «дорожной карты» по промышленной кооперации
13:46 | 5.10.2018
В Екатеринбурге сократилось число детей-отказников
13:36 | 5.10.2018
Игровой зал, который проходит «по делу Воронина — Романюка», был расположен около Шарташского рынка
13:30 | 5.10.2018
Высокинский подписал постановление об изъятии земель для строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму
12:57 | 5.10.2018
Пермские школьники представят свой проект на международном конкурсе инженерных команд в Москве
12:55 | 5.10.2018
Не хватает более 40 препаратов: в Красноуральске выявлены нарушения в комплектации чемоданов фельдшера
12:52 | 5.10.2018
Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» поможет выпускникам подготовиться к ЕГЭ
12:38 | 5.10.2018
В выходные в Перми похолодает
12:00 | 5.10.2018
Полиция задержала подозреваемого в поджоге храма на Ганиной Яме
11:48 | 5.10.2018
Екатеринбуржец, ударивший полицейского головой, отделался штрафом
11:24 | 5.10.2018
Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы по «делу очкарика»
10:35 | 5.10.2018
Губернатор Максим Решетников поздравил педагогов с Днем учителя
10:32 | 5.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 октября 2018 года
10:16 | 5.10.2018
В Кыштыме открыли новую 3D-лабораторию для детей
10:08 | 5.10.2018
Валентина Гофенберг после обысков переехала на Южный Урал
10:00 | 5.10.2018
В Екатеринбурге временного управляющего ООО «Золотая Горка» будут судить за коммерческий подкуп
09:50 | 5.10.2018
Совершено нападение на посетителя банка в Екатеринбурге
09:19 | 5.10.2018
Создана электронная база полезных ископаемых Свердловской области
21:37 | 4.10.2018
Пермские школьники примут участие в финале всероссийского фестиваля юных журналистов Time Code — 2018
21:28 | 4.10.2018
Пермяков приглашают на новую спортплощадку в Балатовском парке
21:03 | 4.10.2018
«Екатеринбург Арена» станет государственным учреждением