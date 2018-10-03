Восьмилетняя жительница Швеции нашла в озере меч возрастом 1,5 тысячи лет

16:59 | 5.10.2018

Восьмилетняя жительница Швеции Сага Ванечек обнаружила меч возрастом около полутора тысяч лет на местном озере Видёрстерн. По данным местных СМИ, Сага отправилась на озеро Видёрстерн вместе с семьей. Стоя на берегу, она бросала в воду камни и палки. Ища очередную палку, девочка и наткнулась на древний артефакт.



Отец ребенка показал находку своему знакомому, занимающемуся историей, который порекомендовал мужчине отнести находку в музей. После проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что меч был выкован в V или VI веке до н. э., еще до эпохи викингов.