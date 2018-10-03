В МИД Китая обвинили вице-президента США Майка Пенса в клевете

16:32 | 5.10.2018

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что слова вице-президента США Майка Пенса о якобы вмешательстве Китая в американские выборы не имеют под собой никакой почвы, передает life.ru.



По ее словам, Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран, в том числе и США, в Пекине не заинтересованы в этом. В МИД КНР призвали Вашингтон прекратить «наносить ущерб китайско-американским отношениям», добавив, что политика Пекина в отношении Вашингтона «последовательна и ясна».



Как напоминает РБК, ранее Пенс заявил, что китайские власти проводят кампанию против Республиканской партии, чтобы повлиять на промежуточные выборы в конгресс 6 ноября. Эти действия, уточнил вице-президент, являются ответом на торговую политику Трампа.