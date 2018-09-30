Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе

12:51 | 4.10.2018

На борту вертолёта, который рухнул в Костромской области, был замгенпрокурора России Саак Карапетян. Как сообщает телеграм-канал Mash, государственный советник юстиции 1-го класса погиб на месте.



В Генеральной прокуратуре подтвердили его смерть, но не стали уточнять, как он попал на рейс. Карапетян курировал в надзорном ведомстве международно-правовые отношения, передает lenta.ru.



Как напоминает «Интерфакс», вертолет АS-350 разбился при попытке взлететь и продолжить полет по маршруту. Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района поступила в 18:40 в среду. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили «Интерфаксу», что на месте крушения вертолета найдены тела трех человек.