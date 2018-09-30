Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника Захарченко уехала из России

17:00 | 3.10.2018

Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко покинула Россию. Марина Семынина посчитала, что ей безопаснее находиться в США, сообщил ее адвокат. При этом сама Семынина заявила, что не станет комментировать эти сообщения. Ранее Семынина рассказывала, что не была официальной женой Захарченко, но родила от него дочь.



Как напоминает РБК, Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, а также в получении взятки в сумме 7 млн руб. Тогда он работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции. В ходе обысков в кабинете Захарченко были найдены $170 тыс. и €5 тыс. Затем в квартире одного из его родственников следователи обнаружили более $120 млн и несколько сотен миллионов рублей. Общую сумму найденного у Захарченко сотрудники правоохранительных органов оценили примерно в 9 млрд руб.