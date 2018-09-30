Путин назначил Михаила Развозжаева врио главы Хакасии

13:52 | 3.10.2018

Путин назначил заместителя министра по развитию Северного Кавказа Михаила Развозжаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В указе президента сообщается, что решение принято в связи с истечением срока полномочий нынешнего главы Хакасии Виктора Зимина.



21 октября в республике должен состояться второй тур губернаторских выборов. Путин на встрече с Развозжаевым отметил, что просит его проработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. После этого ему предложат работу в Москве в федеральных структурах, отмечает «Эхо Москвы».