Аналитики Deutsche Bank включили российский рубль в тройку самых недооценённых валют

13:48 | 28.09.2018

Российский рубль включили в тройку самых недооцененных мировых валют, его стоимость на 15% слабее «справедливого курса», говорится в обзоре Deutsche Bank, составленного экономистом Кристианом Ветошкой, передает iz.ru. Помимо рубля в тройке самых недооцененных валют оказались турецкая лира и колумбийский песо. Доллар США оказался, наоборот, переоценен на семь процентов.



По мнению экономиста, в будущем рубль будет демонстрировать положительную динамику и может укрепиться до 60 рублей за доллар. При этом негативное влияние на российскую валюту оказывают санкции, поскольку американские инвесторы отказываются от инвестиций в активы страны.