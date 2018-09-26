В США заявили об опасности инцидента с крушением российского самолёта Ил-20 в Сирии

13:11 | 28.09.2018

Инцидент с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря является опасным примером эскалации в Сирии, которую следует остановить. Такое мнение выразил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает russian.rt.com. По его словам, сейчас в Сирии присутствуют военные США, России, Турции, Ирана и Израиля, которые «наталкиваются друг на друга» по всей территории республики. Джеффри подчеркнул, что конфликт в Сирии нужно «заморозить любым возможным способом».



Ил-20 был сбит 17 сентября во время одной из атак ВВС Израиля в сирийской провинции Латакия. В Минобороны РФ сообщали, что израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийских ПВО. В Израиле отвергли эти обвинения, заявив, что в гибели самолета виновны сирийские военные, открывшие «беспорядочный огонь», сообщает РБК.