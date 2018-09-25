Глава Счетной палаты Кудрин рассказал о высоком уровне бедности в России

17:07 | 27.09.2018

Уровень бедности в России остается высоким, несмотря на ожидание повышения реальных доходов населения. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Счетной палаты Кудрин, передает «Интерфакс». «Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2 %, имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал он.



Кудрин также добавил, что в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7 % ВВП, несмотря на экономический рост.