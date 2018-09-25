Депутаты Госдумы одобрили повышение пенсионного возраста в третьем чтении

16:59 | 27.09.2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о пенсионной реформе. «За» проголосовали 332 депутата, «против» — 83. Во время заседания принятие документа в очередной раз поддержала только «Единая Россия», все остальные партии — «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ — выступили с его критикой, передают «Ведомости». Согласно закону, устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин.



Накануне законопроект был принят во втором чтении. Тогда же были одобрены поправки, предложенные Путиным. В частности, возраст выхода женщин на пенсию снизили с 63 до 60 лет, отмечает ТК «Дождь».