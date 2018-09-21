В Дагестане ФСБ задержала брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

16:40 | 26.09.2018

В Дагестане ФСБ задержала депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, который является братом бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщили источники РБК. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий. Отмечается, что Абдулатипов может быть доставлен в Москву для привлечения к следственным действиям.