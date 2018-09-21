Украинские студенты придумали искусственный заменитель сала

15:20 | 26.09.2018

Украинские студенты из аграрного университета в Сумах придумали искусственный заменитель сала, который состоит из растительного масла и желатина. Об этом пишет украинское издание «Сегодня». «Наше сало – здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: обычное соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», – цитирует доцента кафедры питания университета Дмитрия Бидюка издание.



По его словам, искусственное сало, в отличие от натурального продукта, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.