Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о ядерной угрозе со стороны России

12:04 | 26.09.2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис во время выступления в Военном институте Вирджинии заявил, что в современном мире ядерная угроза исходит от трех стран. По его словам, самая серьезная угроза безопасности США исходит от ядерного оружия России. В меньшей степени — от Китая и Северной Кореи.



Мэттис также сказал, что вопрос о ядерной угрозе часто обсуждается и о нем много говорят. «И это реальная угроза, и мы с ней сталкиваемся. Ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее никогда нельзя вести», — отметил он. Глава Пентагона добавил, что именно это сдерживает стороны конфликтов от применения ядерного оружия, передает РБК.