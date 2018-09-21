Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в РФ

13:21 | 24.09.2018

В России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции. Одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.



«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — рассказала она.



Вице-премьер также напомнила о примере некоторых стран, где повышение возраста продажи алкоголя было принято в качестве антиалкогольной меры.