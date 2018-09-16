Минюст США начал расследование против компании Tesla из-за твита Илона Маска

16:01 | 19.09.2018

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями основателя Tesla Илона Маска о планах провести обратный выкуп акций компании, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Отмечается, что ведомство уже запросило ряд документов у компании, что является первым шагом в процессе уголовного расследования.



Речь идет о твите Маска в прошлом месяце, когда он заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене. При этом инженер подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено». После твита цена акций Tesla выросла, как и подозрения Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая увидела в действиях Маска попытку денежной махинации, передает gazeta.ru.