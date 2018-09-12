Более чем в трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

16:31 | 14.09.2018

Более чем в трети — в 30 из 85 — регионов России за прошлый год выросла смертность от рака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Здоровье», данных Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 гг.



Хуже всего со смертностью от онкологических заболеваний в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%) и Калмыкии (6,8).



При этом в целом по стране смертность от рака снизилась, следует из исследования: снижение составило 2,4% — с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 194,2 на 100 тыс. в 2017 году.



Эксперты ОНФ уверены, что рост смертности от онкологии в ряде регионов происходит из-за отсутствия специализированной помощи.