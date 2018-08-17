Песков заявил, что Путин хочет вывести отношения России и США из глубочайшего кризиса

16:53 | 20.08.2018

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Путин хочет вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса. «Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется», — сказал Песков. В то же время он отметил, что если РФ не встретит взаимности США на этом пути, то никто в траур впадать не будет.