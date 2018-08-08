В штате Нью-Мексико арестован мужчина, готовивший детей к нападениям в школах

13:09 | 9.08.2018

В США арестовали 39-летнего Сираджа Ваххаджа, который на самодельной «базе» тренировал детей для нападения на школы в стиле «Колумбайн», сообщает Associated Press. По материалам дела, преступник учил детей обращаться с автоматическим оружием, чтобы в будущем они могли устроить массовые расстрелы.



Базу в штате Нью-Мексико обыскали, когда исчез четырехлетний сын подозреваемого. Тело ребенка нашли в лагере. В нем же, как выяснилось, было 11 детей в возрасте от года до 15 лет, передает «Вести.ру».



Главным фигурантом дела оказался 39-летний Сирадж Ваххадж, сын радикально настроенного американского имама, который, предположительно, стоит за организацией террористического акта в Нью-Йорке в 1993 году, отмечает lenta.ru.