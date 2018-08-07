Юлия Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

16:14 | 8.08.2018

Юлия Тимошенко победила бы на выборах президента Украины, если бы они проводились в ближайшее воскресенье. За лидера партии «Батькивщина» готовы отдать голоса 17,7 % украинцев. Доверие действующему президенту Украины Петру Порошенко оказали бы всего 8,3% опрошенных, передает ТВЦ.



За Анатолия Гриценко (экс-министр обороны. — Ред.) могут отдать свои голоса 10,7 %, за лидера партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 8,9 %, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5 %, за действующего президента Петра Порошенко — 8,3 %», — говорится в пресс-релизе социологической группы «Рейтинг».



Каждый пятый опрошенный пока не определился с выбором. При этом 16 % уверены, что следующим президентом Украины станет Юлия Тимошенко. В победе Порошенко не сомневаются 12,7 % украинцев.