В Лондоне задержали ворвавшегося в посольство Грузии журналиста Грэма Филлипса

15:06 | 8.08.2018

Посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили заявила, что в Лондоне возле грузинского посольства был задержан британский журналист Грэм Филлипс, сообщает РИА «Новости».



Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время мероприятия, посвященного годовщине войны в Южной Осетии 2008 года. В посольстве он выкрикивал антинатовские лозунги, а также обвинил Грузию в предоставлении ложной информации британской аудитории. Все происходящее он снимал на камеру, передает РБК.



«Дипломатическая полиция, которую вызвали на месте, оперативно действовала и задержала Грэма Филлипса», — сказала Беручашвили.