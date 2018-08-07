Президент Венесуэлы Мадуро обвинил в покушении лидера оппозиции

10:14 | 8.08.2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник вечером выступил с телеобращением и заявил, что за покушением на него стоит один из венесуэльских оппозиционных лидеров, проживающих в Колумбии, сообщает Associated Press. «Некоторые показания указывают на Хулио Борхеса, который живёт в Колумбии. У него достаточно трусости, чтобы участвовать в таких нападениях», — цитирует Мадуро РИА Новости.



Покушение на Мадуро совершили в Каракасе 5 августа. Во время его выступления перед гвардейцами произошел взрыв нескольких дронов. Президент не пострадал, однако ранения получили несколько солдат. По подозрению в причастности к покушению были задержаны шесть человек.