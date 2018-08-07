Истребитель ВВС Испании произвёл над Эстонией внештатный пуск боевой ракеты

10:01 | 8.08.2018

Во время учебного полёта в эстонском небе истребитель Eurofighter ВВС Испании произвёл во вторник незапланированный пуск боевой ракеты «воздух — воздух». Об этом сообщает интернет-портал ERR. У снаряда есть режим самоуничтожения, но военные все-таки организовали поиск ракеты. По их расчетам, она могла упасть в 40 километрах от Тарту.



Как сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк, на время проведения расследования испанские истребители выведены из готовности, вместо них миссию продолжит подразделение ВВС Португалии.



Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцируются в Литве, отмечает iz.ru.