В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречную полосу

15:10 | 7.08.2018

В Госдуму внесли законопроект, смягчающий наказание за выезд автотранспорта на встречную полосу, сообщает РИА «Новости». Документ предложили депутаты от ЛДПР Лебедев, Нилов, Свинцов и Пайкин.



В случае, если водитель впервые совершит подобное правонарушение, документ предлагает наказывать штрафом. В настоящее время наиболее строгим наказанием за выезд на встречную полосу является лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.



Как отмечается в пояснительной записке, на практике подобные нарушения не всегда создают аварийную ситуацию. Также, авторы документа отмечают, что выезд на встречную полосу может быть вызван объективными причинами, в частности, плохой видимостью или отсутствием разметки, передает gazeta.ru.