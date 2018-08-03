Исполнителя главной роли в фильмах «Такси» Сами Насери избили в московском баре

14:25 | 7.08.2018

Исполнителя главной роли в фильмах «Такси» Сами Насери избили в столичном баре в минувшие выходные. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По информации «Интерфакса», Насери и его брат отдыхали и выпивали в караоке-баре на перекрестке Тверской улицы и Старопименовского переулка. Около двух часов ночи у мужчин завязалась перепалка с одним из посетителей, который ударил знаменитого таксиста по лицу.



Вечером 5 августа Насери обратился в институт Склифосовского. Ему оказали медпомощь и отпустили. Расследованием инцидента занимается полиция, отмечает MK.ru.