В США оценили шансы Су-35 против американских истребителей-невидимок F-22 и F-35

11:24 | 7.08.2018

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 превосходит любые западные аналоги, однако его боеспособность против американских истребителей-невидимок пятого поколения F-22 и F-35 пока неясна, пишет журнал The National Interest.



В числе преимуществ российского самолета называется его сверхманевренность в воздушном бою — вместе со средствами радиоэлектронной борьбы она поможет Су-35 избежать ракет противников. Журналист отмечает, что, оказавшись лицом к лицу с российским истребителем, F-35 попадет в серьезную передрягу. «Но каковы шансы, что Су-35 при всей скорости и маневренности сможет приблизиться к американскому истребителю?» — говорится в материале.



F-22 и F-35 смогут обнаружить российский истребитель на расстоянии до 160 километров и выпустить по нему целый град ракет. Но, тем не менее, Су-35 может дать отпор F-22 и F-35, если каким-то образом сократит расстояние и войдет в зону действия визуального и инфракрасного обнаружения.