В Венесуэле после покушения на Мадуро начали задерживать журналистов

14:28 | 6.08.2018

После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начали задерживать журналистов. Об этом в своем Twitter сообщил Национальный союз работников печати. Уточняется, что на данный момент задержаны 11 работников прессы, среди которых представители как национальных, так и иностранных СМИ. Некоторые были избиты или ограблены, передает lenta.ru.



Попытка покушения на Мадуро была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Напомним, один из беспилотников взорвался недалеко от президентской ложи, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими на проспекте Боливара в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.