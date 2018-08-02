В Госдуме состоятся «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста

17:21 | 3.08.2018

Спикер Госдумы Володин объявил о планах провести 21 августа «большие» парламентские слушания, посвященные повышению пенсионного возраста, сообщают «Ведомости».



В слушаниях примут участие депутаты Госдумы, представители законодательной и исполнительной власти субъектов России, эксперты, представители правительства. По словам Володина, такое решение принято в связи с тем, что депутаты в регионах активно обсуждают законопроект с избирателями, а профильный комитет работает с предложениями и поправками ко второму чтению.



Напомним, правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 году, а для женщин с 55 до 63 лет к 2034 году был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.