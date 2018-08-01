Россия и мир
11:53 | 3.08.2018
Учёные выяснили, почему в Бермудском треугольнике исчезают корабли
Согласно выводам ученых, причиной исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике могут быть «волны-убийцы» высотой в 100 футов (около 30 метров), пишет The Sun со ссылкой на документальный фильм под названием «Загадка Бермудского треугольника», в котором показано, как при помощи моделирования ученые воспроизвели эффект «монструозных волн».
Первые такие волны были зафиксированы только в 1997 году. По словам ученых, они могут возникать из ниоткуда и имеют очень высокую разрушительную силу, которой не могут сопротивляться даже самые большие суда.
Как отмечает iz.ru, чтобы проверить свою теорию, ученые создали модель USS Cyclops. Это огромное судно исчезло на территории Бермудского треугольника в 1918 году. На борту судна в момент крушения находилось 300 человек. С помощью моделирования ученым удалось создать эффект «взрывающейся волны», которая, предположительно, стала причиной гибели корабля.
© «Вечерние Ведомости»
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