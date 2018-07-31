Глава МИД РФ Лавров навал выводы комитета сената США о «влиянии» на выборы смешными

17:14 | 2.08.2018

Действия американской администрации, считающей, что Россия пытается манипулировать мнением граждан США с помощью смешных картинок и «мемов» в интернете, напоминают запредельную паранойю, заявил глава МИД РФ Лавров, передает RT.



Лавров также назвал смешными выводы доклада комитета сената США по разведке. В нем, в частности, говорится о влиянии Москвы на выборную кампанию США 2016 года с помощью мемов в сети Facebook.



Министр также добавил, что российская сторона не «выдумывала» соцсети и не настаивала на том, чтобы они были открыты для всех желающих.