Администрация Трампа намерена увеличить пошлины на товары из Китая до 25%

13:52 | 1.08.2018

Администрация Трампа предложит ввести 25%-е пошлины вместо 10%-х на дополнительный список китайских товаров, сообщают источники агентств Reuters и Bloomberg. Как отмечается, Трамп таким образом стремится усилить давление на Китай, чтобы заставить Пекин сесть за стол переговоров. Ранее Трамп заявил, что США готовы ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $500 млрд.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в свою очередь заявил, что Китай примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары и провоцировать эскалацию торговой войны.