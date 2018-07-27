На юго-востоке Китая власти начали уничтожать гробы и запрещать похороны

15:24 | 31.07.2018

Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали принимать меры по внедрению политики «только кремация» с целью сохранения земельных ресурсов, насильно конфисковывая у местного населения готовые гробы и запрещая традиционные ритуалы погребения усопших, пишет газета South China Morning Post.



Власти китайской провинции Цзянси намерены сделать кремацию единственным легитимным методом захоронения умерших людей. Городские власти в стремлении как можно скорее сохранить земельные ресурсы и не допустить ритуальных похоронных церемоний установили срок на сентябрь, в который должна быть окончательно установлена политика «только кремация».



По данным издания, люди выступают против новых правил. В частности, платят за то, чтобы сжечь тело незнакомого человека, получить бумаги, а родственника похоронить тайно, отмечает govoritmoskva.ru.