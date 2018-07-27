В Подмосковье в результате обрушения моста перекрыто восемь полос трассы М8

15:13 | 31.07.2018

После обрушения надземного пешеходного моста в Пушкинском городском округе Московской области перекрыто восемь полос федеральной автодороги М8.



Ранее представитель экстренных служб региона проинформировал РИА Новости, что грузовой автомобиль врезался в опору пешеходного перехода. В результате мост полностью обрушился. В настоящий момент дорожные службы разбирают завалы при помощи тяжелого крана.