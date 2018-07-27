Лавров заявил, что Москва знает о планах Запада в отношении России

16:38 | 30.07.2018

В Кремле обладают необходимой информацией о военных планах США и других стран в отношении России, заявил 30 июля министр иностранных дел РФ Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». «Обеспеченность такой информацией гарантирована», — цитирует РИА Новости Лаврова.



Как заявил Лавров, Россия продолжает обеспечивать свою обороноспособность, сохраняя свое военное присутствие в мире. По его словам, суверенитет, безопасность россиян, безопасность России как государства будут надежнейшим образом защищены, что бы ни происходило в мире.