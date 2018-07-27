Новый глава МИД Джереми Хант заявил о намерении укреплять отношения с Китаем

12:16 | 30.07.2018

Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон с выходом из ЕС намерен укрепить отношения с Пекином, сообщает The Straits Times. «Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится всё более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнёрства в XXI веке», — приводит The Guardian слова Ханта в преддверии его визита в Пекин.

Хант добавил, что отправляется в Пекин, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.