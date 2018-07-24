Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой

16:34 | 26.07.2018

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков прокомментировал ранее появившуюся информацию о своей свадьбе с бывшей главой департамента имущественных отношений российского военного ведомства Евгенией Васильевой, передает kp.ru.



«Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает», — ответил он на вопрос о том, соответствует ли действительности эта информация.



Как напоминает «Эхо Москвы», о свадьбе сообщил 14 июля телеведущий Андрей Малахов в своей колонке в журнале «Стар хит».



В 2015 году Васильева была осуждена на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества российского оборонного ведомства.