Россия и мир
14:56 | 16.07.2018
Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё
После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят конфликты в Сирии и на Украине, вопросы разоружения, а также предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году.
© «Вечерние Ведомости»
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