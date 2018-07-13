Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё

14:56 | 16.07.2018

Дональд и Мелания Трамп утром 16 июля встретились с президентской четой Финляндии Саули Ниинистё и Йенни Хаукио в летней резиденции Мянтюниеми под Хельсинки. Встреча прошла в рамках делового завтрака.



После встречи с президентом Финляндии у Трампа запланированы переговоры с Путиным. Как ожидается, встреча начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре Хельсинки. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят конфликты в Сирии и на Украине, вопросы разоружения, а также предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году.