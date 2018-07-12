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Россия и мир


17:01 | 13.07.2018

В Лондоне активисты запустили воздушный шар в виде «младенца Трампа»

В Лондоне активисты запустили шестиметровый воздушный шар в виде «младенца Трампа» около здания парламента Великобритании, сообщает Sky News. Сами активисты называют себя няньками «малыша Трампа». Участник акции протеста Stop Trump рассказал телеканалу, что «младенец Трамп» представляет собой отражение того, как видят его протестующие.

Накануне Трамп прибыл с официальным визитом в Великобританию, вечером этого дня президент США и его супруга Мелания посетили гала-ужин, организованный британским премьер-министром Терезой Мэй, отмечает «Интерфакс».

© «Вечерние Ведомости»

 


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