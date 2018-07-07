Илон Маск привез созданную для спасения детей мини-субмарину в Таиланд

11:44 | 10.07.2018

Илон Маск сообщил, что созданная для спасения заблокированных в пещере Кхао Луанг детей мини-субмарина доставлена в Таиланд. Об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере».



Ранее Маск заявил, что мини-субмарина готова к использованию. «Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь детской футбольной команды. Оставляю её здесь на случай, если она пригодится в будущем», — указал он.



12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 24 июня в пещере Кхао Луанг на территории заповедника «Понг Пха» в Таиланде. Они были обнаружены 2 июля, после чего началась операция по их спасению. К настоящему моменту спасателям удалось вытащить из пещеры восьмерых детей. При попытке спасения детей погиб один водолаз, напоминает РБК.