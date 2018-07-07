СМИ назвали состав делегации Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки

17:37 | 9.07.2018

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли и директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн поедут вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с Владимиром Путиным, сообщило Politico.



Делегация будет сопровождать президента не только на саммите с Путиным, но и на других встречах европейского турне. Дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, принимавшие участие во многих встречах президента США с иностранными политиками, в Хельсинки не поедут, отмечает издание.



Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам, отмечает РИА «Новости».