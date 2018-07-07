В США вертолет врезался в жилой комплекс

17:25 | 9.07.2018

В американском городе Уильямсбург в штате Виргиния вертолет врезался в жилой комплекс таунхаусов, в результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, сообщает Fox40. По предварительным данным, разбился вертолет Robinson R44, на борту которого находился только пилот.



На записи с места инцидента видно, что комплекс получил серьезные повреждения. После крушения вертолета произошел крупный пожар, спасатели вели борьбу с огнем в течение нескольких часов, отмечает РБК.